PC Portable 15.6" Acer, i5, 1To, GTX 1050 à 499€ au lieu de 599€ pour le Cyber Monday

Amis gamers, si vous cherchez un portable taillé pour le jeu à moindre coût, cette offre portant sur l'ACER Nitro 5 pourra peut-être vous intéresser. La bête s'articule autour d'un Core i5 7300 HQ cadencé à 2,5 GHz (3,5 en mode turbo), une GeForce GTX 1050 4 Go, 6 Go de RAM en DDR4 ainsi qu'un HDD de 1 To pour le stockage. Côté affichage, comptez sur une dalle IPS de 15,4 pouces FullHD antireflet. Ce PC gamer est aussi prévu pour vous permettre de profiter de joies de la réalité virtuelle, pour peu que vous possédiez le casque qui va avec, bien évidemment.