🔥 Le Huawei P20 Pro à 549€ au lieu de 749€ pour le Cyber Monday

Le Huawei P20 Pro est un téléphone grand format doté d'un écran OLED de 6,1 pouces à la définition de 2240 par 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Kirin 970 cadencé à 2,36 GHz, d'un GPU Mali-G72 MP12, de 6 Go de RAM et dispose de 128 Go de stockage, sans possibilité d'extension. Côté batterie, comptez sur près de 4000 mAh, ce qui lui assurera une très bonne autonomie. Compatible avec la grande majorité des fréquences 4G, il possède aussi deux appareils photos : une caméra avant à 24 millions de pixels, et un triple capteur photo arrière à 20 + 8 + 40 millions de pixels.