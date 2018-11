Clé USB SanDisk Extreme Pro USB 3.1 à 41€ au lieu de 77€ pour le Cyber Monday

Fabricant de support de stockage flash réputé, SanDisk nous propose aujourd'hui de découvrir sa clef USB Extreme Pro. Dotée d'un capacité de 128 Go, elle dispose d'un port USB 3.1 qui lui permet d'assurer des taux de transferts pouvant aller jusqu'à 380 MB/s en écriture, et 420 MB/s en lecture. Très compacte, elle vous permettra de balader en toute sécurité vos documents les plus importants en permanence, et le logiciel inclus SecureAccess se chargera de les protéger en créant un dossier privé totalement crypté. Cette clef est garantie deux ans.