Disque dur interne Seagate 3To à 73,51€ au lieu de 92€ pour le Cyber Monday

Idéal pour suppléer un SSD abritant le système de votre machine, ce HHD 3,5 pouces Seagate BarraCuda dispose d'une capacité de stockage de 3 To. Côté capacités, comptez sur une vitesse de rotation de 5400 tours minutes, et sur 256 Mo de mémoire cache pour accéder à vos contenus à toute vitesse. Grâce à l'expertise de Seagate, vous disposerez d'un disque dur solide et fiable, prévu pour conserver vos données dans le temps.