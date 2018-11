Fallout 76 sur PS4 ou Xbox one à 26€ au lieu de 40€ pour le Cyber Monday

Pour ce tout nouveau Fallout, Bethesda a décidé d'emprunter une voie radicalement différente de celle tracée par les épisodes précédents. Au lieu de proposer une aventure solo extensive, l'éditeur à fait le pari du jeu multijoueur, et c'est désormais à plusieurs que vous pourrez arpenter les étendues du Wasteland, et affronter d'autres groupes de joueurs au gré de vos errances. Véritable jeu de survie coopératif, ce Fallout 76 vous invite à découvrir son monde post-apocalyptique sous un jour inédit, et propose des tas de nouveautés, comme la possibilité de faire exploser vous-même des charges nucléaires après en avoir découvert les codes de lancement.