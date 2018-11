Diablo III : Eternal Collection sur Nintendo Switch à 39€ au lieu de 52€ pour le Cyber Monday

Est-il nécessaire de présenter Diablo 3 ? Comme son nom l'indique très clairement, il s'agit du troisième épisode de la franchise Diablo, série de hack and slash extrêmement populaire créée par Blizzard. Comme dans les épisodes précédents, il s'agit ici de prendre le contrôle d'un héros, sélectionné parmi plusieurs classes aux pouvoirs et compétences différentes, et d'arpenter les terres de Sanctuaires afin de lutter, une fois encore, contre Diablo, le démon millénaire qui tente de s'échapper de sa prison. Au passage, vous traverserez de nombreuses régions du monde en exterminant a peu près tout ce qui se trouve sur votre chemin, seul ou à plusieurs, avec une seule idée en tête, devenir de plus en plus puissant. Cette édition comporte le jeu de base, mais aussi son extension Reaper of Soul, et le pack additionnel comportant le Nécromancien.