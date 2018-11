🔥 Black Friday : forfaits mobiles RED by SFR et Fibre RED Box à prix cassés

Des forfaits illimités 4G dignes d'un Black Friday

La Fibre également à 20 euros par mois jusqu'au 26 novembre

Ces promotions lancées au mois d'Octobre sont prolongées semaine après semaine, compte tenu de leur succès indéniable. Ces offres riches en gigaoctets sont sans engagement et à vie, autant dire qu'il n'y a plus besoin de vous expliquer pourquoi c'est la bonne affaire du moment.sur les 1 Go habituel de la formule, ce qui en fait probablement le meilleur rapport qualité/prix comme on l'a souligné il y a quelques semaines dans notre comparatif des meilleurs forfaits 4G . N'oubliez pas toutefois qu'on vous demandera de débourser 10 euros à l'ouverture du compte pour recevoir votre nouvelle carte sim Red By SFR.Outre les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine et vers l'Union Européenne DOM, ainsi que depuis ses destinations vers la France, ces offres vous octroieront une enveloppe data de 3 Go depuis l'UE et les DOM pour le forfait à 10 euros, et de 15 Go pour l'itinérance à l'étranger pour le forfait à 15 euros. A noter que cette dernière formule permettra aussi une itinérance en roaming depuis les USA et le Canada.Si vous êtes déjà équipé d'un forfait RED by SFR 4G, nous vous invitons aussi à jeter un coup d'œil sur la promotion du moment sur l'abonnement fibre avec la RED Box.. Petit plus à souligner : l'option débit plus est offerte gratuitement dans la formule.Pour mémoire, l'abonnement vous permettra aussi d'appeler vers les fixes de manière illimité en France et vers plus de 100 destinations dans le monde, et dans le cadre de cette promo vous bénéficierez des appels illimités vers les mobiles en France et les DOM (hors Mayotte). Nous vous invitons à visiter « le site de RED » pour vérifier votre éligibilité à cette offre, valable jusqu'au lundi 26 novembre.