L’hébergement "Affaires" chez Hostpapa à 1€ par mois au lieu de 12,99€

La formule parfaite pour gérer une entreprise

Avec Hostpapa, vous pouvez donc héberger plusieurs sites et profiter d'une assistance 24h/24, 7j/7 pour un montant dérisoire grâce à cette promotion. Cette plateforme est idéale pour un utilisateur français qui sera toujours mis en relation avec un conseillé francophone si un problème venait à se produire. De quoi faciliter les échanges. Hostpapa met à disposition divers outils et formations pour créer des sites web optimisés pour les ordinateurs et les smartphones. Des compétences en conception graphique ne sont donc pas requises.Ainsi, la formule "Affaires" est idéale pour se lancer. Actuellement, elle est disponible pour seulement 1€ (uniquement pour le premier mois d'abonnement) au lieu des 12,99€ mensuels. Pour ce prix, le service permet d'héberger un nombre illimité de sites web, mais aussi d'enregistrer les noms de domaine gratuitement et de profiter d'une bande passante ainsi que d'un espace disque non limités.Il s'agit là des fonctionnalités principales de la formule mais d'autres sont incluses, comme les serveurs nuages Linux, le transfert gratuit de site web ou encore la séance de formation individuelle gratuite. D'autres options sont également illimitées comme les domaines supplémentaires, les comptes de messagerie et les bases de données MYSQL.D'autres formules sont peut-être plus adaptées à ce que vous recherchez et nous vous invitons donc à les consulter à cette adresse pour plus de précisions. Dans tous les cas, il est possible d'être remboursé lors des 30 premiers jours en cas d'insatisfaction.