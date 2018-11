Samsung Galaxy S9 à 489€ (via ODR 70€) pour le Black Friday

Le Samsun Galaxy S9 est l'un des meilleurs smartphones Android sortis en 2018. Avec son écran Super Amoled de 5,8 pouces entièrement bord à bord, son double capteur photo arrière et un processeur Snapdragon 845 surpuissant, il vous permet de naviguer entre toutes vos applications, de prendre de sublimes photos même de nuit et d'en profiter sur un écran lumineux et très défini. Cet appareil haut de gamme est proposé à seulement 489€ sur le site de la Fnac, après une offre de remboursement de 70€ à renvoyer auprès du constructeur. Une offre exceptionnelle pour un smartphone qui vous accompagnera dans toutes vos activités.