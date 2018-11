Serveur de Stockage Synology NAS DS218play à 199€ au lieu de 250€ pour le Black Friday

Le Serveur de Stockage Synology NAS DS218play possède de baies de stockage afin d'y ajouter jusqu'a deux disques durs et y déposer tous vos contenus multimédia. Porté par un processeur 4 coeurs 64 bits, il peut diffuser vos contenus jusqu'à des résolutions 4K Ultra HD, et les convertir à la volée pour les appareils ne supportant pas cette qualité d'image. Le serveur est accompagné d'applications PC et Smart TV signées Synology afin de lire vos vidéos ou vos albums en streaming sur tous vos appareils. Vous pouvez également y accéder depuis une interface web.