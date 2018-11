PC portable OMEN 17.3" HP Core i5, 120 Hz G-sync, 1 To, 8 Go RAM, GTX 1060 à 831€

Amis gamers, si vous cherchez un PC portable pour jouer lors de vos déplacements, cet HP OMEN 17-an029nf est peut-être fait pour vous. Il dispose d'une dalle IPS Full HD de 17 pouces, et est construit autour d'un Core i5 7300HQ cadencé à 2,5 GHZ supporté par 8 Go de RAM. Pour accompagner le tout, vous pourrez découvrir une GeForce GTX 1060 avec 6 Go de RAM en GDDR5. Côté stockage, comptez sur un disque dur de 1 To tournant à 7200 tours minute. Ajoutez à cela un lecteur-graveur de DVD, une webcam HP Wide Vision et un système sonore Bang&Olufsen, et vous obtenez un PC portable prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures vidéoludiques.