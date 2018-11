Tablette 10" Huawei Mediapad T3 à 99€ au lieu de 150€ pour le Black Friday

Cette offre concerne la version 10 pouces et compatible Wi-Fi de la Huawei Mediapad T3, soit la plus grande de la gamme. A l'intérieur de la bête, vous pourrez trouver un processeur Qualcomm MSM8917 quad-core cadencé à 1,4 GHz ainsi que 2 Go de RAM. Côté stockage, comptez sur 16 Go, qu'il sera possible de pousser à 128 avec une carte Micro-SD. Elle peut aussi compter sur une très bonne autonomie grâce à sa batterie qui culmine à 4800 mAh. Il s'agit d'une tablette fonctionnant sous Android 7.0, qui vous donnera à accès à toutes les applications du PlayStore.