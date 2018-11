⚡ Black Friday : 100€ de réduction sur toutes les consoles Xbox One X

La Xbox One puissance X

Un Black Friday classé X

La Xbox One X est tout simplement un monstre de puissance qui enterre la concurrence sur le plan des spécifications techniques. Microsoft a équipé sa machine de 40% de puissance en plus par rapport aux autres consoles disponibles avec un processeur etLa Xbox One X permet ainsi de délivrer des graphismes ultra détaillés, une excellente profondeur de champ et offre des images HDR, plus lumineuses et plus subtiles, avec un meilleur rendu des couleurs et des contrastes.A puissance d'exception, jeux d'exception. Les éditeurs ont optimisé leurs derniers titres spécifiquement pour la console de salon, offrant des textures plus fines, un jeu en 60 images par seconde et des temps de chargement plus courts. Les derniersbénéficient de ces optimisations spécifiques, comme des dizaines de titres déjà sortis ou à venir.Pour mettre à l'honneur sa dernière et redoutable machine de jeu, Microsoft Store frappe un grand coup en proposant une remise de 100€ sur les packs Xbox One X. Oui, vous avez bien lu, LES packs. Partez au bout du monde avec une Lara Croft plus belle que jamais, affrontez vos amis sur les terrains de jeu ultra-réalistes de Battlefield V ou restez le dernier survivant sur PUBG.Tous ces titres et d'autres encore sont proposés avec une Xbox One X, avec une réduction immédiate de 100€ à la commande. Profitez de cette remise pour découvrir le jeu vidéo comme vous ne l'avez encore jamais vu.