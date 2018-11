Smartphone One Plus 6T 128Go à 480€ pour le Black Friday

Le One Plus 6T fait assurément partie du top 3 des smartphones Android sortis en 2018. La marque chinoise présente un appareil résolument haut de gamme, très bien conçu et intégrant les dernières technologies. Il bénéficie d'un processeur Snapdragon 845, de 64 Go de stockage et de 6 Go de RAM pour faire tourner toutes vos applications. Son immense écran bord à bord possède une taille de 6,41 pouces et cache un capteur d'empreintes, l'un de premiers modèles à intégrer ce procédé. Son double appareil photo 16 et 20 Mégapixels offre un piqué d'image exceptionnel quelque soit le type de photo et les conditions lumineuses.Pour bénéficier de cette remise exceptionnelle, il vous suffit de saisir le code promo GBMPOP6T lors de la validation de votre commande et le tour est joué !