Shadow of The Tomb Raider à 34,99€ sur PS4 au lieu de 49,99€ pour le Black Friday

Après Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider en 2013 et 2015, Lara s'en est revenu faire un petite tour sur nos bécanes modernes en septembre de cette année avec Shadow of the Tomb Raider, un épisode crépusculaire qui reprend dans les grandes largeurs les mécaniques établies par les deux épisodes précédents au gré d'une nouvelle aventure mettant en scène une sombre malédiction inca. Un prétexte pour explorer les jungles luxuriante d'Amérique du Sud, et visiter de mystérieux temples abandonnés depuis des siècles. Vous pourrez d'ailleurs en apprendre plus sur ce titre en allant consulter notre test