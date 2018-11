SSD Crucial BX500 480Go à 50,35€

Le SSD proposé par Crucial est un disque interne pour votre ordinateur. Disposant d'une capacité de 480 Go, vous pourrez y installer votre système d'exploitation et conserver une bonne quantité de fichiers audio et vidéo sans vous soucier de la place qu'ils prennent. Il offre en outre des débits de transfert très rapides à 500 Mo/s pour déplacer rapidement votre photothèque ou accélérer le chargement de vos applications. Pour ce Black Friday 2018, le SSD Crucial est disponible à seulement 50,35 euros et vous assistera durant des années dans toutes vos tâches quotidiennes.