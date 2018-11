⚡ Black Friday : Objectif Canon EF 70-200 mm à 479 euros au lieu de 699

Restez objectif

Le zoom zen

Pour bénéficier de ce bon plan, direction la boutique en ligne de Canon, qui tient en ce moment des promotion sur tout un tas de produits. L'occasion de faire des bonnes affaires donc, à l'instar de la réduction de 32% sur l'objectif EF 70-200 mm f/4L USM qui passe pour l'occasion de 699 à 479 euros. Une aubaine si jamais vous souhaitez garnir votre sélection d'optiques pour votre boîtier.Pour équiper votre objectif, vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser une économie de 15% sur le filtre de protection 67 mm en l'ajoutant à votre panier. Cet objectif est bien évidemment neuf, et vous n'aurez pas de frais de ports à débourser si jamais vous décidez de passer commande.Si vous avez envie de vous lancer dans la photographies de manière sérieuse, vous savez sans doute que les objectifs sont le nerf de la guerre, dans la mesure ou il vous permettent d'étendre le champ de possible en fonction de leurs caractéristiques. Cet objectif Canon EF 70-200 mm f/4L USM, en sus d'être léger et simple à transporter, vous permettra aussi bien de capturer des actions sur le vif que des paysages durant vos voyages.Avec sa plage focale de 200 mm, ce téléobjectif dispose d'un diaphragme à huit lamelles qui vous permettra d'obtenir des effets de bokeh saisissant. Côté compatibilité, cet objectif pourra être monté sur tous les boîtier Reflex numériques de Canon, et les hybrides de la gamme EOS-M avec la bague d'adaptation adéquate.