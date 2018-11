⚡ La Xiaomi Mi Box S 4K HDR Android TV à 49,84€ au lieu de 71,20€

La Mi Box S est une box vous permettant d'accéder à tous les services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore YouTube directement sur votre télévision dans une interface unique. Elle tourne sous Android TV, et permet l'installation de centaines d'applications provenant du Google Play Store.Xiaomi a soigné la fiche technique de son appareil, qui permet la lecture de contenus 4K et en qualité HDR, avec un rendu des couleurs et de la luminosité améliorés et la gestion du son 5.1 pour les possesseurs de home-cinema.