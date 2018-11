⚡ Black Friday : Canon PowerShot G7 X Mark II à 529 euros au lieu de 609

Oh, hi Mark !

Compact et efficace

Pour découvrir cette offre, nous vous invitons à vous rendre sur la boutique en ligne de Canon, qui tient en ce moment des promotions sur bon nombre de leurs produits. L'occasion pour vous de découvrir le PowerShot G7 X Mark 2 à 529 euros au lieu de 609 euros habituellement. Une ristourne de près de 80 euros, ce qui est toujours bon à prendre, vous en conviendrez.Pour ne rien gâcher, sachez que pour un euro de plus, vous pourrez acquérir l'étui souple DCC-1880, ce qui vous fera économiser 28 euros supplémentaires. Et si l'on vous dit que les frais de ports sont offerts, vous conviendrez aisément qu'il s'agit là d'une bonne affaire non ? A noter enfin que ce produit est bien évidemment neuf.Avec le Canon PowerShot G7, vous aurez à votre disposition un appareil tout en un qui vous permettra d'aborder la photo en toute sérénité. Extrêmement compact, il embarque un objectif f/1,8-2,8 et un capteur de type 1,0 qui lui permettra de capturer aussi bien des images que des vidéos en 1080p sans sourciller. Grâce à son système haute sensibilité, vous pourrez même capturer des images à très basse lumière, y compris de nuit.Pour améliorer votre expérience, vous pourrez modifier de nombreux paramètres à votre guise, et profiter d'une large gamme de fonctionnalités afin de laisser livre court à vos pulsions créatrices. Extrêmement compact, cet appareil pourra vous accompagner sans aucun problème dans tous vous déplacements, pour que vous ne manquiez jamais d'occasion de prendre en photo ce qui vous entoure.Voir aussi les offres :