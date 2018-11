⚡ Black Friday : Canon EOS 1300D + 18-55mm III à 299 euros au lieu de 423

La photo pro abordable

Petit prix pour grande efficacité

Débuter la photographie avec un reflex numérique est toujours un peu intimidant, et investir plusieurs milliers d'euros dans un boitier et des objectifs peut être un frein pour beaucoup de gens. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir aujourd'hui le combo comprenant le Canon EOS 1300D et son objectif 18-55 mm III, pour 299 euros au lieu de 423 euros habituellement.Une jolie réduction s'élevant tout de même à 30%, qui fera assurément la joie des photographes débutants. Ce produit est bien évidemment neuf, et vous bénéficierez en sus de frais de ports offerts si vous commandez sur la boutique en ligne de Canon. N'hésitez cependant pas trop longtemps, car cette offre porte sur une quantité limité de produits.Idéal pour les débutants en photo, le Canon EOS 1300D est un appareil qui mêle simplicité d'utilisation, efficacité et prix d'entrée bas. Ce boîtier est équipé d'un capteur APS-C à 18 millions de pixels capable de capturer jusqu'à 3 images par secondes. Il pourra en outre capturer des vidéos en 1080p jusqu'à 30 images par secondes, et en 720p jusqu'à 50 images par secondes. De quoi réaliser de petits films sans se prendre la tête.Très simple à utiliser, il profite à fond des différentes applications créés par Canon (Camera Connect et Mon Coach Photo) pour simplifier votre expérience, et intègre en interne une galerie de filtres et effets pour vos photos et vos vidéos. Il est de plus livrer avec un objectif 18-55mm extrêmement polyvalent pour vous offrir une très grande versatilité lors de vos prises de vues.Voir aussi les offres :