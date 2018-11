⚡ Black Friday : Le Macbook Air à 849€ au lieu de 1099€

Ce Macbook Air arbore un écran 15,5 pouces avec une résolution de 1440 x 900. Il embarque un processeur Intel Core i5 bicœur de 1.8 GHz à 2.9 GHz, avec 8 Go de RAM et un SSD 128 Go pour le stockage. Sa carte graphique est une Intel HD Graphics 6000 et sa batterie de 54 Wh intégrée offre une autonomie de 12 heures en navigation web sans-fil et de 30 jours en veille. La livraison est gratuite, tout comme le retrait dans un magasin Fnac. La promotion prendra fin le 27 novembre à minuit.