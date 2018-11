⚡ Black Friday : Xiaomi Mi Mix 2 6Go/64Go + oreillette bluetooth à 229€

Pour rappel, le Xiaomi Mi Mix 2 arbore un écran borderless 5,99 pouces avec une résolution de 2160 x 1080. Il embarque un processeur Snapdragon 835 à 2.45 GHz. Le smartphone possède aussi 64 Go de stockage interne et 6 Go de RAM. Son appareil photo dorsal pointe à 12 mégapixels et celui à l'avant est un 5 mégapixels. Il est donc accompagné d'une oreillette bluetooth de chez Xiaomi. Le Xiaomi Mi Mix 2 est garanti 2 ans. Cette offre est valable du 7 novembre au 31 décembre 2018. Pour en profiter, téléchargez et remplissez ce formulaire