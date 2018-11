⚡ Black Friday : Canon EOS 750D + objectif 18-55 mm à 499 euros au lieu de 649

Un combo parfait

Le bal des débutants

Si vous tâtez déjà un tantinet en photographie, mais que vous n'avez pas encore l'envie, ou les moyens d'investir dans un boitier haut de gamme, cet EOS 750D et son objectif 18-55mm sont peut être ce que vous cherchez. D'autant plus que la boutique en ligne de Canon propose en ce moment ce pack à 499 euros au lieu de 649 euros d'habitude.Une ristourne qui se monte tout de même à 150 euros, ce qui fera assurément du bien à votre portefeuille. Histoire d'en rajouter une couche, sachez que vous n'aurez pas à débourser un centime de plus, puisque les frais de ports vous seront offerts. Vendu neuf, ce produit est cependant disponible en quantité limitée, ne tardez donc pas trop à faire votre choix.Aussi simple à utiliser qu'efficace, le Canon EOS 750D est équipé d'un capteur CMOS de 24,2 millions de pixels pour une qualité et un niveau de détail extrêmement poussé. Ce capteur permet aussi une grande fluidité, et une précision accrue au moment de la prise de vue grâce à son autofocus Crosstype et la possibilité de prendre jusqu'à cinq images par secondes.Vous pourrez capturer sans aucun problème des photos en plein cœur de l'action, ou des vidéos en 1080p jusqu'à 30 images par seconde. Livré avec son objectif 18-55 mm, cet appareil est prêt à l'emploi et vous pourrez le transporter très facilement avec vous ou que vous alliez grâce à son faible encombrement. De plus, sa connexion Wi-Fi vous donnera l'occasion non seulement d'utiliser la parc d'applications Canon, mais aussi de partager vos photographies en toute simplicité.