⚡ La carte Micro SDXC Netac P500 (Classe 10) - 64 Go à 8,90€

On a toujours besoin d'une carte SD. Le hic, c'est que ces petites bêtes coûtent souvent un bras. Alors quand une offre comme celle-ci se profile, on n'hésite pas et on fait le plein ! Aujourd'hui seulement, Gearbest propose la carte Micro SD Classe 10 d'une capacité de 64 Go à 8,90€. D'après Netac, sa carte permet des débits de 80 Mb/s en écriture, et 100 Mb/s en lecture. De quoi offrir à vos appareils photo, action cams et autres smartphones un surplus de mémoire salvateur.