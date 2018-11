La TV LED Panasonic TX-55FX550E 4K HDR à 599€ poour le Black Friday !

Cette télé possède un écran 4K de 139 cm (soit 55 pouces) et un rétro éclairage LED Direct. Elle est bien évidemment compatible avec la fonction HDR. Panasonic a placé trois ports HDMI et deux ports USB 2.0. Durant son fonctionnement, elle consomme 86 W contre 0,5 W en veille. Le tout pour obtenir l'excellente note énergétique A+. L'appareil profite d'une garantie de deux ans. Darty n'applique aucun frais de livraison (voir conditions), la mise en service est offerte, le revendeur peut reprendre votre ancien téléviseur et vous avez 15 jours pour changer d'avis si la télé ne vous convient pas.