⚡ Bon plan : Surface Go 64Go à partir de 379,99 euros

Une Surface toute en finesse



Pour Noël, la surface : GO !



Laest la toute dernière née de la gamme deMicrosoft. Petite, compacte avec ses 522 grammes sur la balance, elle se glisse facilement dans un sac ou une valise et vous accompagne dans tous vos déplacements. Ses bords ont été arrondis pour une meilleure prise en main durant la journée.Mais ça n'en reste pas moins uncomplet, conçu pour toutes les tâches du quotidien. Internet, bureautique, vidéo, elle sait tout faire, comme un ordinateur classique. Quoi de plus normal puisqu'elle est tourne souset peut faire tourner les millions d'applications disponibles. Ajoutez un clavier et une souris et vous avez un ordinateur complet et nomade.La Surface Go est équipé de 64 Go de stockage et dispose d'un port USB-C pour y brancher un disque dur compatible. L'écran tactile possède une taille de 10 pouces, pour une résolution de 1800 x 1200 pixels. Le processeur Intel est accompagné de 4 Go de RAM pour passer d'une application à l'autre de manière fluide et l'autonomie annoncée est de 9H en usage polyvalent.Pourmet sa petite dernière à l'honneur et vous la propose à partir de 379.99€ sur son site de vente en ligne. Pour profiter de ce tarif, il vous suffit de vous rendre via le lien ci-dessus sur le Microsoft Store. Votre prochain ordinateur vous y attend.