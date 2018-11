⚡ Amazon Echo (Gen. 2) à 59,99€ au lieu de 99,99€ pour le Black Friday

Grâce à Alexa, vous pouvez écouter vos musiques (en passant par Spotify, Deezer et Amazon Music), passer des appels, programmer des alarmes ou encore consulter la météo. Il est même possible de planifier vos sorties en demandant à l'assistant personnel de trouver un restaurant à proximité par exemple. Vous pouvez aussi contrôler la lumière d'une pièce avec cette enceinte. L'Amazon Echo 2ème génération profite d'une garantie d'un an.