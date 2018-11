⚡ La liseuse Kindle Paperwhite 2018 à 89,99€ au lieu de 129,99€ pour le Black Friday

Le Kindle Paperwhite est équipé d'un écran 6 pouces et d'une résistance à l'eau. Vous pourrez ainsi l'immerger jusqu'à 2 mètres de profondeur, pendant 60 minutes dans l'eau douce. Sa batterie offre une autonomie de plusieurs semaines. Il existe deux modèles différents pour cette liseuse : un avec 8 Go de stockage et l'autre avec 32 Go. Le premier est vendu à 89,99€ au lieu de 129,99€, et le second à 119,99€ au lieu de 159,99€. Vous pourrez ainsi stocker un maximum d'ebooks sur les plus de 5,5 millions disponibles.