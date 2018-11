⚡ Bon Plan : la trottinette électrique Xiaomi M365 (Version Européenne) à 320€

Cette trottinette fabriquée avec un alliage en aluminium est plutôt résistance et peut supporter une charge maximale de 100 kg. Elle peut aussi atteindre une vitesse de 25 km/h et tenir sur 30 km grâce à sa batterie 280 Wh (comptez environ 5 heures et demi pour la recharger). Vous pouvez aussi télécharger une application sur votre smartphone afin de vérifier l'état de la batterie ou en vous référant aux quatre LED directement sur la trottinette. Cette dernière embarque aussi un système de freinage double, 6 fonctions de protection et peut convertir l'énergie cinétique en énergie électrique, dans le but d'améliorer la durée de vie de la batterie. La livraison est gratuite en France.