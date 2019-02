🔴 RED by SFR : dernières heures pour le forfait illimité 40 Go à 10 euros

Lady Gigas

Une fois encore, RED by SFR a décidé d'attirer à lui de nouveaux clients en proposant une offre coup de poing sur son forfait à 10 euros. Au lieu d'obtenir 1 Go de data, vous bénéficierez d'un bonus internet multipliant votre enveloppe de donnée par 40, et ce, sans débourser un centime de plus. Une offre très intéressante pour les gros consommateurs de data, et que vous pourrez conserver autant que vous le souhaitez, vu qu'il s'agit d'une offre sans engagement, et dont le tarif est garanti à vie.Et si vous ne savez pas quoi faire de cette enveloppe de data, vous pourrez enrichir votre forfait grâce à des options supplémentaires. Vous pourrez par exemple vous inscrire à RMC Sport et profiter en exclusivité des matchs de la Champions League, ou écouter vos titres préférés grâce à Napster. A noter que cette offre est réservée aux nouveaux clients SFR, et que vous devrez payer 10 euros à la souscription afin d'obtenir votre carte SIM.Ce forfait propose appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et vers les fixes et mobiles dans les DOM, a l'exception de Mayotte, et en Europe. Les appels et les SMS seront aussi utilisables depuis les DOM et l'union Européenne. Concernant l'enveloppe internet, sachez que vous disposerez de 40 Go par mois, grâce à la 4G de SFR. Prenez toutefois garde à votre consommation, car une fois tous vos gigas épuisés, vous pourrez obtenir jusqu'à 400 Mo par supplémentaires pour 8 euros, payable par tranche de 100 Mo.L'Internet mobile est utilisable en France uniquement, mais SFR a pensé aux globe-trotteurs et propose une enveloppe spéciale, utilisable à l'étranger. Grâce à votre forfait à 10 euros, vous pourrez bénéficier de 3 Go entièrement dédiés à l'itinérance en Europe et dans les DOM. Au-delà de cette enveloppe, vous serez facturé 0,007 euros le Mo, avec une facturation au kilo-octet. Prenez donc bien garde à vos usages pour éviter les mauvaises surprises.