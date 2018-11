🔥 RED by SFR : l'offre sur le forfait 40 Go à 10 euros continue (encore un peu)

Des gigas comme s'il en pleuvait

L'heure des prolongations

Décidément, RED by SFR semble avoir trouvé son public avec cette offre permettant d'obtenir plus de gigas sur ses forfaits à 10 euros. L'opérateur a en effet décidé de continuer à vous proposer cette offre riche en data quelques jours supplémentaires, puisque vous pourrez continuer à y souscrire jusqu'au 20 novembre prochain. Après cette date, vous ne pourrez plus bénéficier du bonus internet vous permettant de disposer de 40 fois plus de gigas pour le même prix. Une aubaine pour les gros consommateurs de données, puisque ce tarif est garanti à vie, et ce, sans engagement de durée (et heureusement).Red by SFR propose également de nombreuses options pour utiliser tous ces Go. Fans de foot, vous pouvez souscrire à RMC Sport et profitez en exclusivité des matchs de la Champions League, ou écoutez des millions de titres sur le service de streaming Napster. A noter tout de même que vous ne pourrez pas bénéficier de cette offre si vous êtes déjà client chez SFR, ou chez RED, et que vous devrez débourser 10 euros à la souscription afin d'obtenir votre carte SIM.De manière assez classique, ce forfait propose des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et vers les fixes et mobiles dans les DOM (sauf Mayotte) et en Europe. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS depuis les DOM et l'union Européenne. Vous disposerez aussi d'une enveloppe internet s'élevant à 40 Go par mois, grâce à la 4G de SFR. Prenez toutefois garde à votre consommation de données, car une fois tous vos gigas épuisés, vous pourrez recharger votre forfait jusqu'à quatre fois à hauteur de 100 Mo par recharge, pour la modique somme de 2 euros la recharge.L'Internet mobile est utilisable en France uniquement, mais SFR a pensé aux globe-trotteurs et propose une enveloppe spéciale, utilisable à l'étranger. Grâce à votre forfait à 10 euros, vous pourrez bénéficier de 3 Go entièrement dédiés à l'itinérance en Europe et dans les DOM. Au-delà de cette enveloppe, vous serez facturé 0,007 euros le Mo, avec une facturation au kilo-octet. Prenez donc bien garde à vos usages pour éviter les mauvaises surprises.