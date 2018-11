⚡ Bon Plan : le pack Xbox One S 1To + seconde manette + 5 jeux à 299€

Ce pack aventure comprend une Xbox One S 1To blanche accompagnée de deux manettes. Vous y trouverez aussi un code pour télécharger le jeu Rocket League, ainsi que deux autres pour profiter de trois mois offerts au Xbox Live Gold et un mois gratuit pour le Xbox Game Pass. Avec ce dernier, vous avez accès à un catalogue de plus de 100 jeux en téléchargement. Enfin, des versions physiques de Rise of the Tomb Raider, Sunset Overdrive, Minecraft Explorers et Sea of Thieves sont aussi dans le pack.