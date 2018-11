🔥 Bon Plan : Forfait Sosh illimité 50Go à 9,99€ par mois et sans engagement

La performance du réseau Orange



Une offre qui prendra fin le 26 novembre à 9h

A lire aussi :

quel est le meilleur forfait 4G sans engagement ?



Vous aussi vous souhaitez passer chez Sosh ? Sachez que chez Sosh, la principale difficulté que vous risquez de rencontrer, c'est de dire à vos amis que vous avez changé d'opérateur sans avoir la langue qui fourche !Marque de téléphonie mobile développée par Orange, les offres Sosh s'appuient sur la grande qualité du réseau de ce dernier en proposant des forfaits accessibles, peu coûteux et sans engagement. C'est justement le cas avec ce bon plan puisque le forfait Internet mobile 50 Go avec appels et SMS/MMS illimités en France est aujourd'hui au tarif de 9,99 € durant les 12 premiers mois, certes il passera ensuite à 24.99 € mais il est sans engagement donc vous savez quoi faire !En outre, ce forfait propose également les appels illimités depuis la France vers des destinations internationales. Il est ainsi possible d'appeler en illimité vers les mobiles et fixes aux USA et au Canada, et vers les téléphones fixes dans toutes l'Europe, en Suisse, en Andorre et dans les DOM. Par ailleurs, lors d'un voyage à l'étranger vous continuerez de bénéficier des appels et SMS illimités ainsi que des 50 Go d'Internet mobile en roaming.La marque propose ce forfait avec ou sans mobile. Pour ceux qui voudraient opter pour un mobile, il faut savoir que Sosh propose une large gamme de smartphones incluant par exemple les derniers nés de Apple, de Huawei ou encore le Pixel de Google La carte SIM universelle, compatible avec tous les téléphones, est facturée seulement 5 €, Sosh peut également s'occuper de la portabilité de votre ligne, vous pourrez ainsi garder votre numéro actuel.Cette offre promotionnelle prendra fin le 26 novembre à 9h. Par ailleurs, il faut noter qu'elle n'est pas valable pour les clients en migration depuis une offre Orange, cqfd.