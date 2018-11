⚡ Bon Plan : l'Apple TV 4K à 179€

Cette Apple TV 5 profite d'une résolution 4K et d'une compatibilité HDR 10. Elle prend également en charge Apple AirPlay ou encore l'assistance iCloud. Enfin, elle embarque 32 GO de stockage ainsi qu'un processeur A10X Fusion à 6 cœurs et 2.38 GHz. Le produit est garanti pour une durée de 2 ans et vous pouvez le payer en quatre fois. Pour l'acheter à 169€ (et donc profiter d'une remise supplémentaire de 10€), vous pouvez passer commande via votre mobile avant de taper le code suivant : MOBILE10.