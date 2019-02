Bon Plan : le logiciel System Mechanic 18 à -50% + 3 mois offerts à 26,51€

Bon à tout faire !

Plus d'une vingtaine de fonctionnalités pour améliorer votre navigation

Ce logiciel System Mechanic 18 a pour but d'optimiser votre PC Windows. Il peut ainsi le désencombrer, supprimer des logiciels malveillants, réparer divers soucis ou encore libérer de la puissance pour que votre appareil puisse mieux gérer les logiciels les plus gourmands. Ces options sont divisées en quatre grandes fonctions que vous pouvez activer depuis le tableau de bord. Elles ont pour but de donner à votre PC un véritable coup de fouet si vous jugez des programmes trop lents, ou si votre disque dur est saturé.Puisqu'il s'agit de la version 18, elle embarque bien évidemment des nouveautés. Déjà, la suppression des dossiers indésirables se fait deux fois plus rapidement que sur la version précédente. Ensuite, le tableau de bord se lance cinq fois plus vite, l'utilisation de la RAM est réduite de 48% pour libérer toujours plus de ressources, et une meilleure détection des programmes qui rendent votre PC moins performant a été ajoutée.En plus de sa facilité d'utilisation, le System Mechanic 18 embarque de nombreuses fonctionnalités comme un mode endurance, un nettoyeur de vie privée, un accélérateur SSD, un incinérateur pour Corbeille afin de supprimer définitivement les fichiers, et bien plus encore...Cette offre vous permet de profiter d'un abonnement d'un an avec 50% de réduction et trois mois supplémentaires offerts. Votre PC sera donc tranquille pendant les 15 mois qui suivront votre achat.