Bon plan : 149€ d’accessoires offerts sur l’achat d’un Huawei Mate20Pro

Un portable bon à tout faire

Les conditions à remplir pour en bénéficer

Déjà, rappelons les caractéristiques principales du smartphone haut de gamme créé par Huawei. Il arbore un écran Amoled 6,39 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels. Il embarque aussi un processeur Kirin 980 octo-core, avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Son capteur dorsal pointe à 40 mégapixels et le second est à 20 mégapixels. Celui situé à l'avant est un 24 mégapixels. Enfin, l'appareil possède une batterie 4200 mAh, un lecteur d'empreintes digitales ainsi que la reconnaissance faciale.Pour ce qui est de l'offre en question, elle permet d'obtenir un coffret gratuit d'une valeur de 149€. Ce dernier comprend une carte mémoire NMD de 128 Go, un socle de recharge sans fil et un câble USB SuperCharge 2.0. Afin de l'obtenir, vous devrez acheter un Huawei Mate20 Pro entre le 8 novembre et le 13 janvier 2019. Ensuite, il sera nécessaire de vous inscrire sur le site " www.huawei-offres.fr " et de sélectionner "OFFRE NOEL HUAWEI MATE20 PRO".Pour ce qui est de la suite de l'opération, vous devrez compléter le formulaire qui vous sera présenté sur le site avant le 28 janvier 2019. Imprimez le bulletin pour obtenir un code. Vous devrez alors fournir ce dernier ainsi que plusieurs pièces justificatives par courrier, à votre charge, au plus tard le 28 janvier. Vous recevrez ensuite le coffret sous 12 semaines après validation. Toutes les informations sont accessibles à cette adresse