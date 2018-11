⚡ Bon Plan : le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 à 21 euros

Une ergonomie vraiment optimale

Un petit prix mais beaucoup d'options

Déjà très abordable à sa sortie en septembre dernier, le bracelet connecté créé par la firme chinoise est encore plus attirant aujourd'hui. Avec son écran tactile OLED 0,78 pouces, sa résistance à l'eau (jusqu'à 50 mètres de profondeur) et sa petite taille, le Mi Band 3 est sans aucun doute un des appareils les plus ergonomiques de sa catégorie. Il peut se connecter à votre smartphone tournant sur iOS ou Android, et embarque une batterie 110 mAh pour une autonomie d'environ 20 jours.Vous aurez accès à de nombreuses informations grâce au bracelet, comme par exemple votre rythme cardiaque ou encore les calories brûlées durant des efforts physiques. Il est même possible de consulter des infos relatives à votre sommeil ainsi que d'autres plus classiques comme l'heure, la météo, vos appels ou encore vos rendez-vous.La réduction sur GearBest ne dure que jusqu'au 15 novembre et la livraison est gratuite en France. Comptez tout de même entre 15 et 30 jours pour recevoir votre exemplaire.