⚡ Bon Plan : le Xiaomi Mi MIX 2 64 Go Noir + Oreillette Bluetooth à 229 euros

Un produit toujours très performant

La cerise sur le smartphone

Même s'il a déjà un an à son compteur, le Xiaomi Mi MIX 2 offre tout de même des performances très satisfaisantes dans de nombreux aspects. Il arbore un design épuré très élégant et profite également d'une excellente ergonomie. Son écran LCD borderless de 5,99 pouces propose une résolution de 2160 x 1080. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 835 à 2.45 GHz et 6 Go de RAM. Il pourra donc réaliser la plupart des actions demandées sans grande difficulté.Un autre gros point positif du smartphone, c'est son autonomie. Avec sa batterie 3400 mAh, il peut tranquillement tenir une journée voire plus, si vous l'avez préalablement chargé au maximum. Vous pourrez par ailleurs profiter d'un espace de stockage interne de 64 Go pour stocker vos photos. Il faut cependant bien reconnaître que les capteurs ne sont pas parmi les plus convaincants du marché. Celui situé au dos de l'appareil pointe à 12 mégapixels et celui à l'avant à 5 mégapixels.En plus d'une garantie de 2 ans et de la possibilité de payer en quatre fois, Cdiscount propose quelques avantages supplémentaires, dont une oreillette bluetooth Xiaomi gratuite. De plus, une offre de réduction de 70€ est valable. Comme d'habitude, vous devrez remplir ce formulaire et fournir les pièces demandées pour être remboursé de cette somme.