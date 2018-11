Black Friday : ne manquez aucune bonne affaire avec Clubic Bon Plans

À quoi faut-il s'attendre pour cette édition du Black Friday ?

Black Friday 2018 : tous les bons plans seront sur Clubic

Le 23 novembre prochain se tiendra l'édition 2018 du, une journée très chargée en bonnes affaires, qui vous permettra d'empiler les cadeaux sous le sapin à moindre coût... et de vous faire plaisir.Chaque année, le Black Friday est le moment idéal pour acheter ses cadeaux de Noël ou renouveler ses appareils électroniques vieillissants. C'est également l'occasion parfaite pour se procurer les dernières saisons de vos séries favorites en DVD ou en Blu-Ray !Cette année, on attend particulièrement des promotions sur les trottinettes électriques, marché qui a littéralement explosé en 2018.Les amateurs de jeux vidéo ne seront pas déçus non plus, car Microsoft et Sony devraient proposer de nombreux packs incluant leur console respective - la Xbox One et la PS4 - à des tarifs très attractifs.À l'occasion de ce temps fort du e-commerce, Clubic se met en mode, et vous proposera tous les jours les meilleurs bons plans du Black Friday Toute l'équipesera mobilisée pour trier et répertorier les meilleures affaires du jour. Alors ne manquez pas de laisser un onglet ouvert pour être parmi les premiers sur le coup !