⚡ Bon Plan : fauteuil Gaming Akracing Nitro à 179€ au lieu de 253€

Le fauteuil en question est livré avec deux coussins (un pour la nuque et un pour le dos). La hauteur du siège ainsi que les accoudoirs sont ajustables, et la structure métallique permet au fauteuil de gagner en robustesse. Il peut supporter une charge de 150 kg et le poids du produit est d'environ 30 kg. Les dimensions sont les suivantes : 880 x 380 x 680 mm. Il est garanti 1 an et vous pouvez payer en quatre fois.