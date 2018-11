⚡ Bon Plan : La tablette Teclast T20 4G (2560x1600) 4Go/64Go à 163€

Cette tablette 4G possède un écran 10 pouces avec une résolution de 2560x1600. Elle embarque 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous pouvez y ajouter une carte SD qui fait au maximum 256 Go. Son CPU est un MT6797X (X27) Deca Core 2.6 GHz. Le GPU est un ARM Mali-T880 MP4. Elle est aussi munie d'un port jack 3.5 mm, pour un poids total d'environ 500 grammes. La livraison en France est gratuite et la réduction est valable jusqu'au 13 novembre.