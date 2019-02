RED by SFR : forfaits illimités 40Go à 10€ et 60Go pour 15€

Des forfaits GIGAntesques !

Des conditions idéales pour profiter de son forfait sans craintes

Ces forfaits sont parfaits pour les gros consommateurs de données mobiles. Imaginez donc : le forfait 1 Go à 10 euros passe à 40 Go, quand celui à 15 Go montre à 60 Go pour seulement 15 euros. Idéal pour passer de nombreuses heures sur les plateformes de streaming sans se soucier de son quota de data restant. D'autant plus que ce prix est garanti à vie, ce qui n'est pas le cas de toutes les offres promotionnelles des autres opérateurs.Red by SFR propose également de nombreuses options pour utiliser tous ces Go. Fans de foot, vous pouvez souscrire à RMC Sport et profitez en exclusivité des matchs de la Champions League, ou écoutez des millions de titres sur le service de streaming Napster. Ce forfait est sans engagement mais il faut noter les 10 euros demandés à la souscription pour l'envoi de la carte SIM.Les deux offres proposées par Red by SFR offrent les mêmes avantages. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, et vers les fixes et mobiles dans les DOM (sauf Mayotte) et en Europe. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS depuis les DOM et l'union Européenne, et le forfait 60 Go vous permettra en plus de passer des appels depuis les USA et le Canada.Pour la data, une fois les 40 ou 60 Go atteints (félicitations si vous y arrivez), vous pourrez sélectionner jusqu'à quatre recharges de 100 Mo avant de voir votre quota de données bloqué jusqu'au mois suivant. L'Internet mobile est utilisable en France uniquement, mais SFR a pensé aux globe-trotteurs et propose dans chaque forfait une enveloppe spéciale, utilisable à l'étranger. Comptez 3 Go pour le forfait à 10 euros, et 15 Go pour celui à 15 euros. Mais pour profiter de toutes ces options, il ne faudra plus tarder, cette promotion n'est disponible que pour quelques heures encore.