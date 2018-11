⚡ Bon Plan : smartphone Xiaomi Mi A2 - 3Go/32Go à 125€

Ce smartphone possède un écran 5,84 pouces avec une résolution de 2280 x 1080 pixels. Il embarque une processeur Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz. La capacité de stockage système s'élève à 32 Go et l'appareil comprend 3 Go de RAM. La caméra frontale pointe à 5 mégapixels. Le capteur principal à l'arrière est un 12 mégapixels et le secondaire est aussi à 5 mégapixels. La réduction est disponible pendant trois jours.