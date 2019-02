⚡ Bon Plan : smartphone Sony Xperia XZ Premium à 299€

Le smartphone de chez Sony possède un écran 4K 5.5 pouces, 64 Go de stockage interne et 4 Go de RAM. Vous pouvez y ajouter une carte MicroSD allant jusqu'à 256 Go. Il embarque un processeur Octa-core 2,45 GHz. L'appareil photo atteint 19 mégapixels à l'arrière et le capteur avant pointe à 13 mégapixels. Le mobile est garanti 2 ans et vous pouvez payer en quatre fois.