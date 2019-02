⚡ Bon Plan : carte PlayStation Network 50€ à 41,99€

Il vous suffit de vous rendre sur la page du produit et de passer commande. La clé qui créditera votre compte PSN à hauteur de 50€ vous sera envoyée par mail entre 15 minutes et 12 heures après le paiement. Ce délai est plus court si vous passez par PayPal où il faut compter entre 5 et 60 minutes. Dans les deux cas, votre âge sera vérifié. Notez que ces exemplaires ne sont utilisables que sur des comptes français.