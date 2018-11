⚡ Bon Plan : le SSD Samsung 860 EVO 500Go à 78€ livré

Ce SSD propose donc une capacité de stockage de 500 Go et une interface SATA 6 Go/s, mais aussi compatible SATA 3 Go/s ainsi que SATA 1,5 Go/s. La lecture séquentielle s'élève à 550 Mo/s et l'écriture séquentielle à 520 Mo/s. Le produit profite d'une garantie de 3 ans. Attention, un compte PayPal est obligatoire pour procéder au paiement.