⚡ Apple Watch Series 3 Nike+ GPS 8 Go à 206 euros pour le Single Day !

Apple Watch Series 3 Nike + GPS

OS : IOS

IOS CPU : S3

S3 RAM : 512 Mo

512 Mo Stockage : 8 Go

8 Go Batterie : 300 mAh

300 mAh Bluetooth : oui



Comment bénéficier des tarifs du bon plan ? Pour pouvoir profiter de cet article au prix indiqué dans notre bon plan (bon de réduction nouveau client inclut), vous devrez suivre la démarche suivante : Rendez-vous sur cette page pour obtenir 5 coupons de 0,87 euros , ainsi que 5 coupons de 1,75 euros (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ;

, ainsi que 5 coupons de (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ; (Nouveaux clients seulement) Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ;

Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ; Pour vérifier que les coupons ont bien été ajouté à votre compte, rendez-vous sur "Mon Espace AliExpress" , puis "Mes bons de réductions" . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ;

, puis . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ; Le dimanche 11 novembre, rendez-vous dans votre panier, vous devriez voir un petit encart réservé aux promotions et réductions en bas à gauche de chacun des articles. Cliquez sur "Obtenez des coupons vendeurs" pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton "Saisir maintenant" obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs.

pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs. Les bons d'achats devraient alors s'appliquer automatiquement lors du paiement de vos articles. Pensez à toujours vérifier le montant de votre commande avant d'effectuer le paiement. Note : Les bons de réduction seront fonctionnels uniquement du 10 novembre à 5h au 12 à 5h. Certains d'entre eux prennent en compte le montant des articles commandés chez un vendeur pour fonctionner.

L'Apple Watch Series 3 est une montre connectée qui fait aussi office de traqueur d'activité physique et sportive grâce à ses capteurs disposés sur le bracelet et l'arrière du cadran. De quoi surveiller votre rythme cardiaque, mais aussi monitorer jour après jours vos performances sportives. Cette version Nike+ GPS a été spécialement conçue pour le sport, et contient nativement l'application Nike+ Run Club pour vous accompagner dans vos séances de running, et vous permettre de progresser jour après jour. Il s'agit aussi d'une montre connectée traditionnelle, qui vous donnera l'occasion de consulter vos notifications, d'envoyer des messages, ou encore d'écouter votre musique en toute sérénité.