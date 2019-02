⚡ SSD Kingston A400 240Go à 29 euros pour le Single Day !

Kingston A400

Vitesse de lecture : 500 Mo/s

Vitesse d'écriture : 350 Mo/s

Interface : SATA 3

Garantie : 3 ans

Garantie : 3 ans

(Nouveaux clients seulement) Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ;

Pour vérifier que les coupons ont bien été ajouté à votre compte, rendez-vous sur "Mon Espace AliExpress" , puis "Mes bons de réductions" . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ;

Le dimanche 11 novembre, rendez-vous dans votre panier, vous devriez voir un petit encart réservé aux promotions et réductions en bas à gauche de chacun des articles. Cliquez sur "Obtenez des coupons vendeurs" pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton "Saisir maintenant" obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs.

Note : Les bons de réduction seront fonctionnels uniquement du 10 novembre à 5h au 12 à 5h. Certains d'entre eux prennent en compte le montant des articles commandés chez un vendeur pour fonctionner.





Avec la démocratisation des supports de stockage flash, et l'augmentation progressive de leur capacité, installer un SSD dans sa configuration est devenu de plus en plus abordable. Idéal pour installer votre système et ainsi booter en quelques secondes, ce SSD Kingston A400 dispose d'une capacité de stockage de 240 Go sur un support NAND : TLC. Consommant peu d'énergie, et ne chauffant presque pas, il utilise une connectique SATA Rev 3.0, et s'avère rétrocompatible avec le SATA Rev 2.0. Côté performance, comptez sur une vitesse d'écriture allant jusqu'à 320 Mo/s, et une vitesse de lecture s'élevant à 500 Mo/s.