⚡ Samsung Galaxy S7 32 Go à 184 euros pour le Single Day !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S7

OS : Android

Android Ecran : 5,1 pouces

5,1 pouces CPU : Exynos 8890

Exynos 8890 GPU : Mali-T880MP12

Mali-T880MP12 RAM : 4 Go

4 Go Stockage : 32 Go

32 Go Batterie : 3000 mAh

3000 mAh Fréquences 4 G : Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500)



Comment bénéficier des tarifs du bon plan ? Pour pouvoir profiter de cet article au prix indiqué dans notre bon plan (bon de réduction nouveau client inclut), vous devrez suivre la démarche suivante : Rendez-vous sur cette page pour obtenir 5 coupons de 0,87 euros , ainsi que 5 coupons de 1,75 euros (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ;

, ainsi que 5 coupons de (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ; (Nouveaux clients seulement) Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ;

Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ; Pour vérifier que les coupons ont bien été ajouté à votre compte, rendez-vous sur "Mon Espace AliExpress" , puis "Mes bons de réductions" . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ;

, puis . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ; Le dimanche 11 novembre, rendez-vous dans votre panier, vous devriez voir un petit encart réservé aux promotions et réductions en bas à gauche de chacun des articles. Cliquez sur "Obtenez des coupons vendeurs" pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton "Saisir maintenant" obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs.

pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs. Les bons d'achats devraient alors s'appliquer automatiquement lors du paiement de vos articles. Pensez à toujours vérifier le montant de votre commande avant d'effectuer le paiement. Note : Les bons de réduction seront fonctionnels uniquement du 10 novembre à 5h au 12 à 5h. Certains d'entre eux prennent en compte le montant des articles commandés chez un vendeur pour fonctionner.

Construit autour d'un SoC Exynos 8890 Octa cadencé à 2,3 GHz, ce téléphone 5,1 pouces dispose aussi de 4 Go de RAM, et d'un stockage s'élevant à 32 Go, qu'il sera possible d'étendre jusqu'à 256 Go en utilisant le port MicroSD dont il dispose. Il sera possible de trouver deux appareils photo : un en façade à 5 millions de pixels, et un à l'arrière à 12 millions de pixels, capable d'enregistrer des vidéos en 1080p ou de faire des ralentis en 720p. A noter que l'écran de ce téléphone est équipé d'une protection Gorilla Glass 4 afin d'éviter les accidents malencontreux. Cette promotion est valable sur tous les coloris de la gamme Samsung S7.