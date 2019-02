⚡ Sac à dos antivol multifonctions Mark Ryden à 22 euros pour le Single Day !

Caractéristiques du sac à dos Mark Ryden

Capacité : 25-30 litres

25-30 litres Matériaux : Polyester et PVC

Polyester et PVC Résistant à la pluie : oui

oui Stockage : Ordinateur jusqu'à 15 pouces



Comment bénéficier des tarifs du bon plan ? Pour pouvoir profiter de cet article au prix indiqué dans notre bon plan (bon de réduction nouveau client inclut), vous devrez suivre la démarche suivante : Rendez-vous sur cette page pour obtenir 5 coupons de 0,87 euros , ainsi que 5 coupons de 1,75 euros (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ;

, ainsi que 5 coupons de (cliquez 5 fois sur chacun d'entre eux) ; (Nouveaux clients seulement) Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ;

Toujours sur la même page, cliquez sur le coupon des nouveaux clients pour accumuler plusieurs bons de réductions de bienvenue ; Pour vérifier que les coupons ont bien été ajouté à votre compte, rendez-vous sur "Mon Espace AliExpress" , puis "Mes bons de réductions" . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ;

, puis . Les coupons que vous avez récupérés devraient alors y figurer ; Le dimanche 11 novembre, rendez-vous dans votre panier, vous devriez voir un petit encart réservé aux promotions et réductions en bas à gauche de chacun des articles. Cliquez sur "Obtenez des coupons vendeurs" pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton "Saisir maintenant" obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs.

pour faire apparaître un petit encadré comportant des bons de réduction. Cliquez sur le bouton obtenir des bons de réduction supplémentaires de la part des vendeurs. Les bons d'achats devraient alors s'appliquer automatiquement lors du paiement de vos articles. Pensez à toujours vérifier le montant de votre commande avant d'effectuer le paiement. Note : Les bons de réduction seront fonctionnels uniquement du 10 novembre à 5h au 12 à 5h. Certains d'entre eux prennent en compte le montant des articles commandés chez un vendeur pour fonctionner.

Pensé pour offrir une protection maximale à vos ordinateurs, tablettes et autres possessions terrestres, ce sac à dos Mark Ryden dispose d'un design permettant de lutter efficacement contre les tentatives de vol. Il propose aussi de nombreuses fonctionnalités très utiles, comme des poches camouflées, l'inclusion de matériaux réfléchissant dans certaines coutures afin d'être visible de nuit, ou la possibilité de relier une batterie à l'intérieur du sac, afin de bénéficier d'un port de charge à l'extérieur. Construit en matériaux résistants à l'eau et aux coupures, il pourra accueillir des ordinateurs allant jusqu'à 15 pouces, sans le moindre inconfort grâce à son dos et ses bretelles rembourrées.